आजचे राशीभविष्य 8 जुलै २०२६! कोणाच्या नशिबात यश, कोणाला घ्यावी काळजी?

Aarti Badade
महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. वाहने जपून चालवावीत.
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Sakal
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
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Sakal
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
Horoscope
sakal
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. भागीदारी व्यवसायात यश लाभेल.
Horoscope
Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. वादविवाद टाळावेत.
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Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
Horoscope
Sakal
वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल.
Horoscope
Sakal
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
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Sakal
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. मनोबल उत्तम राहील.
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Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. हितशत्रुंवर मात कराल.
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Sakal
Health Benefits of Eating White Sesame Seeds
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