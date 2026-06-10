10 जून राशिभविष्य! कोणाला मिळणार यश, कोणाला घ्यावी लागणार आरोग्याची काळजी?

Aarti Badade
व्यवसायात वाढ होईल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
मन आनंदी व आशावादी राहील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
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Sakal
मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
horoscope
Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. नवीन परिचय होतील.
horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
horoscope
Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मनोबल उत्तम राहील.
horoscope
Sakal
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. नोकरी, व्यवसायात उत्तम स्थिती राहील.
horoscope
Sakal
कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
horoscope
Sakal
व्यवसायाच्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
horoscope
Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
horoscope
Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.
horoscope
Sakal
मन आनंदी व आशावादी राहील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
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Sakal
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