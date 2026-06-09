हॉटेलमध्ये चेक-इन करताच पाण्याची बाटली पलंगाखाली का ढकलतात?

Aarti Badade

प्रवासातील सुरक्षितता

देश-विदेशात प्रवास करताना हॉटेलमध्ये मुक्काम करावा लागतो, अशा वेळी स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी सतर्क राहणे अत्यंत आवश्यक ठरते.

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एकट्याने प्रवास करणाऱ्यांसाठी

विशेषतः हॉटेलच्या तळमजल्यावरील खोलीत राहताना किंवा एकट्याने प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांसाठी ही एक महत्त्वाची युक्ती खूप उपयुक्त ठरू शकते.

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पाण्याची बाटली पलंगाखाली ढकला

हॉटेलच्या खोलीत प्रवेश केल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याकडे असलेली पाण्याची बाटली पलंगाखाली जोराने ढकलून किंवा गुंडाळून द्यावी.

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प्रत्यक्ष न पाहता तपासणी

या युक्तीमुळे पलंगाखाली कोणी लपलेले आहे का, हे प्रत्यक्ष खाली न पाहता किंवा कोणताही धोका न पत्करता सहज तपासता येते.

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बाटली दुसऱ्या बाजूने येणे

सर्वकाही सुरक्षित असल्यास ती बाटली पलंगाच्या दुसऱ्या बाजूने बाहेर यायला हवी, ज्यामुळे मनातील भीती किंवा संशय पूर्णपणे दूर होतो.

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अडथळ्याचे इतर अर्थ

बाटली अडकली म्हणजे कोणी लपले आहे असे नाही; तिथे अतिरिक्त चादरी, सामान असू शकते किंवा तुम्ही बाटली हळू ढकलली असू शकते.

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शांत झोपेसाठी उपयुक्त

अशी प्राथमिक खात्री करून घेतल्याने आपण आवश्यक ती तपासणी केली आहे याची जाणीव राहते आणि हॉटेलच्या खोलीत शांत झोप लागण्यास मदत होते.

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