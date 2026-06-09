हॉटेलमध्ये चेक-इन करताच पाण्याची बाटली पलंगाखाली का ढकलतात?

Aarti Badade
देश-विदेशात प्रवास करताना हॉटेलमध्ये मुक्काम करावा लागतो, अशा वेळी स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी सतर्क राहणे अत्यंत आवश्यक ठरते.
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Sakal
विशेषतः हॉटेलच्या तळमजल्यावरील खोलीत राहताना किंवा एकट्याने प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांसाठी ही एक महत्त्वाची युक्ती खूप उपयुक्त ठरू शकते.
Hotel Room Tips bottle hack
Sakal
हॉटेलच्या खोलीत प्रवेश केल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याकडे असलेली पाण्याची बाटली पलंगाखाली जोराने ढकलून किंवा गुंडाळून द्यावी.
Hotel Room Tips bottle hack
Sakal
या युक्तीमुळे पलंगाखाली कोणी लपलेले आहे का, हे प्रत्यक्ष खाली न पाहता किंवा कोणताही धोका न पत्करता सहज तपासता येते.
Hotel Room Tips bottle hack
Sakal
सर्वकाही सुरक्षित असल्यास ती बाटली पलंगाच्या दुसऱ्या बाजूने बाहेर यायला हवी, ज्यामुळे मनातील भीती किंवा संशय पूर्णपणे दूर होतो.
Hotel Room Tips bottle hack
Sakal
बाटली अडकली म्हणजे कोणी लपले आहे असे नाही; तिथे अतिरिक्त चादरी, सामान असू शकते किंवा तुम्ही बाटली हळू ढकलली असू शकते.
Hotel Room Tips bottle hack
Sakal
अशी प्राथमिक खात्री करून घेतल्याने आपण आवश्यक ती तपासणी केली आहे याची जाणीव राहते आणि हॉटेलच्या खोलीत शांत झोप लागण्यास मदत होते.
Hotel Room Tips bottle hack
Sakal
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Sakal