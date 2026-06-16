16 जून 2026 राशीभविष्य! गुरूकृपा, आर्थिक लाभ आणि करिअरमध्ये नवी संधी

Aarti Badade

मेष :

गुरूकृपा लाभेल. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

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Sakal

वृषभ :

प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. आर्थिक़ लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

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Sakal

मिथुन :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. उत्साह व उमेद वाढेल.

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Sakal

कर्क :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

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Sakal

सिंह :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

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Sakal

कन्या :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

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Sakal

तुळ :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

वृश्‍चिक :

वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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Sakal

धनु :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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Sakal

मकर :

नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

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Sakal

कुंभ :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

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Sakal

मीन :

शासकीय क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी दिवस अनुकूल आहे. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

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Sakal

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