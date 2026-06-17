17 जून 2026 राशीभविष्य! जाणून घ्या 12 राशींसाठी आजचे ज्योतिषीय संकेत!

Aarti Badade

मेष :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील.

horoscope

|

Sakal

वृषभ :

व्यवसायात वाढ होईल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

horoscope

|

Sakal

मिथुन :

आरोग्य उत्तम राहील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

horoscope

|

Sakal

कर्क :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

horoscope

|

Sakal

सिंह :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. नवीन परिचय होतील.

horoscope

|

Sakal

कन्या :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

horoscope

|

Sakal

तुळ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल.

horoscope

|

Sakal

वृश्‍चिक :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

horoscope

|

Sakal

धनु :

मन आनंदी व आशावादी राहील. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.

horoscope

|

Sakal

मकर :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

horoscope

|

Sakal

कुंभ :

संततिसौख्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

horoscope

|

Sakal

मीन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

horoscope

|

Sakal

शरीरातून मीठ कमी केल्यास काय होते?

Low sodium health risks

|

Sakal

येथे क्लिक करा