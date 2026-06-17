17 जून 2026 राशीभविष्य! जाणून घ्या 12 राशींसाठी आजचे ज्योतिषीय संकेत!

Aarti Badade
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
व्यवसायात वाढ होईल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
आरोग्य उत्तम राहील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. नवीन परिचय होतील.
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Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
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Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल.
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Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
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Sakal
मन आनंदी व आशावादी राहील. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
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Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
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Sakal
संततिसौख्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
Low sodium health risks
Sakal