शरीरातून मीठ कमी केल्यास काय होते?

Aarti Badade
आहारात मिठाचे प्रमाण मर्यादित ठेवल्यास सुरुवातीला उच्च रक्तदाब (BP) नियंत्रित राहतो आणि शरीराची सूज कमी होण्यास मदत होते.
Low sodium health risks
Sakal
शरीरातून मीठ एकदम किंवा प्रमाणापेक्षा जास्त कमी झाल्यास रक्तातील सोडियमची पातळी घटून 'हायपोनेट्रेमिया' नावाची गंभीर स्थिती उद्भवू शकते.
Low sodium health risks
Sakal
शरीरात सोडियमची कमतरता निर्माण झाल्यास अचानक स्नायू आखडणे, पायात पेटके (क्रॅम्प्स) येणे आणि तीव्र अशक्तपणा जाणवू लागतो.
Low sodium health risks
Sakal
रक्तातील मीठ कमी झाल्यामुळे मज्जासंस्थेवर ताण येतो, ज्यामुळे सतत डोकेदुखी, थकवा, चक्कर येणे आणि मानसिक गोंधळ उडू शकतो.
Low sodium health risks
Sakal
सोडियमची पातळी खालावल्यामुळे शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्स बिघडतात, परिणामी रुग्णाला सतत मळमळणे आणि उलट्या होण्याचा त्रास सुरू होतो.
Low sodium health risks
Sakal
शरीरातील मिठाचे प्रमाण अतिशय धोकादायक पातळीवर कमी झाल्यास माणूस कोमामध्ये जाऊ शकतो किंवा त्याचा जीव जाण्याचा धोका असतो.
Low sodium health risks
Sakal
WHO नुसार निरोगी प्रौढ व्यक्तीने दिवसाला ५ ग्रॅमपेक्षा (१ लहान चमचा) कमी मीठ खावे, मात्र आहारातून मीठ पूर्णपणे कधीही वजा करू नये.
Low sodium health risks
Sakal
Diabetes Patients Sleep Anywhere and Anytime
Sakal