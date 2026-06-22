22 जून 2026 राशीभविष्य! कोणत्या राशींना मिळणार यश, लाभ आणि शुभ संधी?

Aarti Badade

मेष :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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वृषभ :

शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. संततिसौख्य लाभेल.

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मिथुन :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

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कर्क :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

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सिंह :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

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कन्या :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

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तुळ :

प्रवास शक्यतो टाळावेत. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

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वृश्‍चिक :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. नवीन परिचय होतील.

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धनु :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

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मकर :

गुरूकृपा लाभेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

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कुंभ :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस नको. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

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मीन :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

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