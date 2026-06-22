22 जून 2026 राशीभविष्य! कोणत्या राशींना मिळणार यश, लाभ आणि शुभ संधी?

Aarti Badade
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. संततिसौख्य लाभेल.
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Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
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Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.
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Sakal
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
Horoscope
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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Sakal
प्रवास शक्यतो टाळावेत. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
Horoscope
Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. नवीन परिचय होतील.
Horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
Horoscope
Sakal
गुरूकृपा लाभेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
Horoscope
Sakal
आर्थिक क्षेत्रात धाडस नको. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
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Sakal
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
Ghee Vs Butter Which is Healthier
Sakal