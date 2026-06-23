23 जून 2026 राशीभविष्य! कोणत्या राशींना मिळणार यश, लाभ आणि प्रसिद्धी?

Aarti Badade

मेष :

व्यवसायात वाढ होईल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

horoscope

|

Sakal

वृषभ :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

horoscope

|

Sakal

मिथुन :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. शासकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

horoscope

|

Sakal

कर्क :

गुरूकृपा लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

horoscope

|

Sakal

सिंह :

व्यवसायात वाढ होईल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

horoscope

|

Sakal

कन्या :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

horoscope

|

Sakal

तुळ :

शत्रुपिडा नाही. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

horoscope

|

Sakal

वृश्‍चिक :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

horoscope

|

Sakal

धनु :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

horoscope

|

Sakal

मकर :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

horoscope

|

Sakal

कुंभ :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

horoscope

|

Sakal

मीन :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

horoscope

|

Sakal

महिलांचे आरोग्य जपतील 'ही' 7 योगासने! नोट करा सोपा फिटनेस मंत्र

Best Daily Yoga Poses for Women

|

Sakal

येथे क्लिक करा