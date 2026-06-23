23 जून 2026 राशीभविष्य! कोणत्या राशींना मिळणार यश, लाभ आणि प्रसिद्धी?

Aarti Badade
व्यवसायात वाढ होईल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
horoscope
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. शासकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
horoscope
Sakal
गुरूकृपा लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
horoscope
Sakal
व्यवसायात वाढ होईल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
horoscope
Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
horoscope
Sakal
शत्रुपिडा नाही. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
horoscope
Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
horoscope
Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
horoscope
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
horoscope
Sakal
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
horoscope
Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
horoscope
Sakal
Best Daily Yoga Poses for Women
Sakal