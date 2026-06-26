26 जून राशिभविष्य! कोणाच्या पदरी यश, कोणाला घ्यावी लागेल काळजी?

Aarti Badade

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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वृषभ :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील.

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मिथुन :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. शासकीय कामे पुढे ढकलावीत.

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कर्क :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

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सिंह :

आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

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कन्या :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

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तुळ :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभ होतील.

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वृश्‍चिक :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.

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धनु :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

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मकर :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

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कुंभ :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

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मीन :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. गुरूकृपा लाभेल.

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