26 जून राशिभविष्य! कोणाच्या पदरी यश, कोणाला घ्यावी लागेल काळजी?

Aarti Badade
महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. शासकीय कामे पुढे ढकलावीत.
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Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.
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Sakal
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभ होतील.
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Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
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Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
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Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
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एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. गुरूकृपा लाभेल.
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