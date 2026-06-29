आजचे राशिभविष्य 29 जून 2026! कोणाला धनलाभ, कोणाची महत्त्वाची कामे रखडणार?

Aarti Badade
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. गुरूकृपा लाभेल.
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Sakal
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावेत. महत्त्वाचे निर्णय रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
horoscopes
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
horoscopes
Sakal
संततिसौख्य लाभेल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
horoscopes
Sakal
प्रॉपर्टीची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
horoscopes
Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
horoscopes
Sakal
व्यवसायात वाढ होईल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
horoscopes
Sakal
आरोग्य उत्तम राहील. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
horoscopes
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
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Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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Sakal
Best Yoga Poses for Deep Sleep
Sakal