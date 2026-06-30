३० जून २०२६ राशिभविष्य ! कोणाच्या नशिबाला मिळणार साथ? जाणून घ्या आजचे भविष्य

Aarti Badade
उत्साह व उमेद वाढेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
Daily Horoscope
Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत.
Daily Horoscope
Sakal
जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
Daily Horoscope
Sakal
मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
Daily Horoscope
Sakal
हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
Daily Horoscope
Sakal
आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
Daily Horoscope
Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
Daily Horoscope
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
Daily Horoscope
Sakal
संततिसौख्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
Daily Horoscope
Sakal
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
Daily Horoscope
Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. हितशत्रुंवर मात कराल.
Daily Horoscope
Sakal
मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
Daily Horoscope
Sakal
Is milk good for diabetic patients at night
Sakal