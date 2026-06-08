राशीभविष्य ८ जून २०२६! सोमवारचा दिवस कोणासाठी ठरणार भाग्यशाली?

Aarti Badade

मेष :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

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वृषभ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. प्रवास सुखकर होतील.

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मिथुन :

गुरूकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

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कर्क :

शासकीय कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

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सिंह :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

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कन्या :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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तुळ :

कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

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वृश्‍चिक :

आरोग्य उत्तम राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

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धनु :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नोकरीत व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

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मकर :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

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कुंभ :

मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

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मीन :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

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