मधुमेहींनी जांभूळ खावे का? जाणून घ्या रक्तातील 'हे' बदल

Aarti Badade

मधुमेहासाठी वरदान

जांभळाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स खूप कमी असल्याने ते खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढत नाही आणि मधुमेह नियंत्रणात राहतो.

Jamun Good for Diabetes Patients

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Sakal

साखरेवर नियंत्रण

जांभळामध्ये 'जॅम्बोलिन' आणि 'जॅम्बोसिन' नावाचे घटक असतात, जे शरीरातील स्टार्चचे साखरेमध्ये रूपांतर होण्याची प्रक्रिया मंदावतात.

Jamun Good for Diabetes Patients

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Sakal

इन्सुलिनची संवेदनशीलता

नियमित जांभूळ खाल्ल्याने स्वादुपिंड (Pancreas) सक्रिय होते, ज्यामुळे शरीरात योग्य प्रमाणात इन्सुलिन तयार होऊन पेशी ग्लुकोज चांगल्या प्रकारे शोषून घेतात.

Jamun Good for Diabetes Patients

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Sakal

वारंवार लघवी होण्यापासून आराम

मधुमेहाच्या रुग्णांना जाणवणारी जास्त तहान आणि वारंवार लघवीला जाण्याची समस्या जांभळामधील मधुमेह-विरोधी गुणधर्मांमुळे कमी होते.

Jamun Good for Diabetes Patients

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Sakal

हृदयाचे आरोग्य

जांभळामध्ये पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात, जे उच्च रक्तदाब नियंत्रित करून हृदयविकाराचा धोका कमी करतात.

Jamun Good for Diabetes Patients

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Sakal

वजन नियंत्रण

या फळामध्ये कॅलरीज खूप कमी आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने पोट बराच वेळ भरलेले राहते, ज्यामुळे वजन कमी करण्यास मदत होते.

Jamun Good for Diabetes Patients

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Sakal

जांभळाच्या बियांची पावडर

जांभळाच्या बिया वाळवून बनवलेली पावडर रोज सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यासोबत घेतल्यास ब्लड शुगर वेगाने नियंत्रणात येते.

Jamun Good for Diabetes Patients

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Sakal

सेवनाचे योग्य प्रमाण

मधुमेहाचे रुग्ण दिवसाला साधारण ८० ते १०० ग्रॅम जांभूळ खाऊ शकतात, परंतु याचे नियमित सेवन करण्यापूर्वी फॅमिली डॉक्टरांचा सल्ला अवश्य घ्यावा.

Jamun Good for Diabetes Patients

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Sakal

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paneer Bhurji VS Egg Bhurji Nutrition

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Sakal

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