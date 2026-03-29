29 मार्च 2026 राशीभविष्य! ‘या’ लोकांनी राहा सावध; जाणून घ्या तुमचा दिवस

Aarti Badade

मेष :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील.

वृषभ :

विरोधकांवर मात कराल. आरोग्य उत्तम राहील.

मिथुन :

आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

कर्क :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

सिंह :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कन्या :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

तुळ :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

वृश्‍चिक :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. मनोबल उत्तम राहील.

धनु :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

मकर :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

कुंभ :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

मीन :

शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

