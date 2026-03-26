दरवाज्याजवळ ‘या’ चुका टाळा! नाहीतर दारिद्र्याचे कारण ठरू शकतात

Aarti Badade

सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवेश

वास्तूशास्त्रानुसार घराचा मुख्य दरवाजा हा सकारात्मक आणि नकारात्मक ऊर्जेच्या प्रवेशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

दाराजवळ अस्वच्छता ठेवू नका

घराच्या मुख्य दाराजवळ घाण किंवा कचरा असल्यास घरात आर्थिक संकटे आणि गरिबी येण्याची शक्यता असते.

भिंती खराब ठेवणे टाळा

प्रवेशद्वाराजवळील भिंतींवर जुन्या वस्तू किंवा काळे डाग नसावेत, कारण याचा थेट परिणाम घराच्या प्रगतीवर होतो.

बूट आणि चप्पल बाजूला ठेवा

मुख्य दारातून लक्ष्मीचा प्रवेश होत असल्याने तेथे अस्ताव्यस्त बूट-चप्पल न ठेवता बाजूला स्टँडमध्ये ठेवावेत.

प्रवेशद्वाराजवळ अंधार नसावा

घराच्या मुख्य दरवाजाजवळ कधीही अंधार करू नका, तेथे नेहमी प्रकाश किंवा दिवा लावल्याने माता लक्ष्मी प्रसन्न होते.

तुटलेला दरवाजा अशुभ मानला जातो

घराचा मुख्य दरवाजा गंजलेला किंवा तुटलेला नसावा, अन्यथा त्याचा सकारात्मक ऊर्जेवर विपरीत परिणाम होतो.

वास्तू नियमांचे पालन करा

घराच्या प्रवेशद्वाराची योग्य काळजी घेतल्यास वास्तूदोषांपासून मुक्ती मिळून सुख-सम्रुद्धीचा आशीर्वाद प्राप्त होतो.

