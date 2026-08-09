9 ऑगस्ट 2026 राशिभविष्य! कोणासाठी शुभ, तर कोणासाठी सावध राहण्याचा दिवस?

Aarti Badade

मेष :

नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

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वृषभ :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभ होतील.

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मिथुन :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

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कर्क :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.

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सिंह :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

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कन्या :

शासकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

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तुळ :

गुरुकृपा लाभेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.

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वृश्‍चिक :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

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धनु :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

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मकर :

हितशत्रुंवर मात कराल. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

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कुंभ :

संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल.

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मीन :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

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