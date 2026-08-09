9 ऑगस्ट 2026 राशिभविष्य! कोणासाठी शुभ, तर कोणासाठी सावध राहण्याचा दिवस?

Aarti Badade
नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
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व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभ होतील.
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दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
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Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.
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Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
शासकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
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Sakal
गुरुकृपा लाभेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
Horoscop
Sakal
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
Horoscop
Sakal
हितशत्रुंवर मात कराल. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
Horoscop
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संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल.
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सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.
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