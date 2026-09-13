13 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! 12 राशींसाठी आजचा दिवस कसा असेल?

Aarti Badade
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
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Sakal
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
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Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. उत्साह व उमेदवाढेल.
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Sakal
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
वाहने जपून चालवावीत. आर्थिक निर्णय रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
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Sakal
गुरुकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.
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Sakal
आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
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भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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