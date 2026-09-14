14 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! नोकरी, व्यवसाय, पैसा आणि नात्यांबाबत संकेत

Aarti Badade
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. मनोबल कमी राहील.
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Sakal
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिर्द्धी लाभेल.
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Sakal
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
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Sakal
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
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Sakal
मन आनंदी व आशावादी राहील. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
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Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
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Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. नवीन परिचय होतील.
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Sakal
सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
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Sakal
काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. गुरुकृपा लाभेल.
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Sakal
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वादविवाद टाळावेत.
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1993 Ganesh festival
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