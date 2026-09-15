15 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! मेष ते मीन राशींसाठी आजचा दिवस कसा असेल?

Aarti Badade
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
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काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
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मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
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Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मनोबल उत्तम राहील.
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Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
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Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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Sakal
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
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Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
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