मोदकाचा आकार असाच का? बाप्पाच्या आवडत्या नैवेद्यामागे आहे खास अर्थ!

Aarti Badade
मोदकाचा गोल तळ आणि टोकदार वरचा भाग केवळ सुंदर दिसण्यासाठी नसून त्यामागे धार्मिक प्रतीकात्मक अर्थ असल्याचे मानले जाते.
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Sakal
मोदकाला ज्ञान, बुद्धी आणि आध्यात्मिक प्रगतीचे प्रतीक मानले जाते.
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Sakal
मोदकाचा वरचा टोकदार भाग आध्यात्मिक उन्नती आणि उच्च ध्येयाकडे जाण्याचे प्रतीक मानला जातो.
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Sakal
मोदकाचा गोल तळ पूर्णत्व, समाधान आणि जीवनातील परिपूर्णतेचे प्रतीक मानला जातो.
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Sakal
बाहेरून साधा दिसणारा मोदक आतून गोड असल्याने तो ज्ञानाच्या गोडव्याशी जोडला जातो.
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Sakal
धार्मिक मान्यतेनुसार मोदक भगवान गणेशाला प्रिय असल्याने गणेशोत्सवात त्याचा नैवेद्याला विशेष मान असतो.
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Sakal
म्हणूनच गणेशोत्सवात मोदक हा केवळ प्रसाद नसून ज्ञान, समाधान आणि भक्तीचे प्रतीक मानला जातो.
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Sakal
Fenugreek vs Egg Hair Mask
Sakal