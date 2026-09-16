6 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींची रखडलेली कामे मार्गी लागणार

Aarti Badade

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

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वृषभ :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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मिथुन :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.horoscope

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कर्क :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

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सिंह :

प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल. उत्साह व उमेद वाढेल.

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कन्या :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

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तुळ :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

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वृश्‍चिक :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

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धनु :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.

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मकर :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

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कुंभ :

राजकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

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मीन :

एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

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कडक गरम चहा-कॉफी पिण्याआधी हे नक्की वाचा!

Very Hot Tea and Coffee

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