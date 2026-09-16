LDL वाढलंय की नॉर्मल? 100, 130, 160 की 190… जाणून घ्या रेंज

Aarti Badade
LDL कोलेस्ट्रॉल किती असावं? ‘ही’ रेंज माहिती आहे का?
कोलेस्ट्रॉल वाढलं तरी अनेकदा लक्षणं दिसत नाहीत, त्यामुळे वेळोवेळी तपासणी महत्त्वाची ठरते.
LDL म्हणजे ‘वाईट’ कोलेस्ट्रॉल!
LDL जास्त असल्यास रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लाक जमा होण्याची शक्यता वाढू शकते.
LDL 100 mg/dL पेक्षा कमी?
सामान्यतः ही पातळी ‘ऑप्टिमल’ म्हणजेच योग्य मानली जाते; मात्र काही उच्च जोखमीच्या व्यक्तींसाठी लक्ष्य आणखी कमी असू शकते.
LDL 100 ते 129 mg/dL असल्यास?
ही पातळी ‘near optimal’ किंवा ‘above optimal’ मानली जाते आणि प्रत्येक व्यक्तीची हृदयविकाराची जोखीम वेगळी असू शकते.
LDL 130 ते 159 mg/dL म्हणजे काय?
या श्रेणीला ‘borderline high’ म्हणजे सीमारेषेवरील वाढलेलं LDL मानलं जातं.
LDL 160 ते 189 mg/dL असल्यास सावध व्हा!
ही ‘high’ श्रेणी असून वय, रक्तदाब, मधुमेह आणि कौटुंबिक इतिहास यांचा विचार करून डॉक्टर पुढील उपचार ठरवू शकतात.
LDL 190 mg/dL किंवा त्याहून जास्त?
ही ‘very high’ श्रेणी आहे; अशावेळी कारण शोधण्यासाठी वैद्यकीय तपासणी करून डॉक्टरांचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं आहे.