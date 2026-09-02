राशिभविष्य 2 सप्टेंबर 2026! ‘या’ राशींना मिळणार नवी दिशा, जाणून घ्या तुमचा दिवस

Aarti Badade
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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प्रियजनांचा सहवास लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
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Sakal
एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. आरोग्य उत्तम राहील.
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Sakal
वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव पडेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. मनोबल उत्तम राहील.
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नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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