20 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींना मिळणार गुरुकृपा!

Aarti Badade
गुरुकृपा लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
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Sakal
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. कोणालाही जामीन राहू नका.
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Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
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Sakal
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
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Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
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Sakal
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
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Sakal
शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
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Sakal
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. अपेक्षित गाठीभेटी पार पडतील.
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Baba Venga
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