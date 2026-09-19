Aarti Badade
कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतकी शक्तिशाली होईल की मानवाचेच तिच्यावरील नियंत्रण सुटेल, अशी भविष्यवाणी बाबा वेंगांच्या नावाने सांगितली जाते.
Baba Venga
sakal
जगभरातील टेक कंपन्यांमधील AI विकासाचा वेग पाहता, त्यावर योग्य नियंत्रण न राहिल्यास मानवासमोर मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.
Baba Venga
ESakal
या कथित भविष्यवाणीनुसार, भविष्यात AI इतका स्वयंचलित होईल की यंत्रे मानवी आदेशाची वाट न पाहता स्वतः महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकतील.
Baba Venga
ESakal
AI चा प्रभाव वाढल्यास कोणता निर्णय माणसाने घेतला आणि कोणता यंत्राने, हे ओळखणे कठीण होऊन समाजासमोर नैतिक आणि तांत्रिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
Baba Venga
ESakal
वैद्यकीय क्षेत्र, शिक्षण, बँकिंग आणि प्रशासनासोबतच लष्करी क्षेत्रातही AI चा वापर वाढत असून, स्वायत्त शस्त्रप्रणालीबाबत तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त केली जाते.
Baba Venga
AI मुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या धोक्यांबाबत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधक इशारे देत असल्याने, या आधुनिक चिंतेची तुलना बाबा वेंगांच्या कथित भविष्यवाणीसोबत केली जात आहे.
Baba Venga
मानवाने AI च्या विकासासोबत त्याचे नियंत्रण, सुरक्षितता आणि नैतिक जबाबदारी याकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याची चर्चा सध्या वेगाने होत आहे.
Baba Venga
ESakal
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Sakal