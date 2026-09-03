3 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींना धनलाभ, तर काहींनी आर्थिक निर्णय टाळावेत!

Aarti Badade

मेष :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात धाडस करायला हरकत नाही.

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वृषभ :

उत्साह व उमेद वाढेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

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मिथुन :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

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कर्क :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

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सिंह :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रामध्ये मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

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कन्या :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

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तुळ :

आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

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वृश्‍चिक :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

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धनु :

हितशत्रुंवर मात कराल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

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मकर :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

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कुंभ :

प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल. प्रवास सुखकर होतील.

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मीन :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

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