4 सप्टेंबर 202 राशिभविष्य! ‘या’ राशींचे रखडलेले प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता

Aarti Badade
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
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Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
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Sakal
प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल. सामाजिक जीवनात सुसंधी लाभेल.
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Sakal
गुरुकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
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Sakal
वाहने जपून चालवावीत. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
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Sakal
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. कर्ज प्रकरणे मंजूर होतील.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. मनोबल कमी राहील.
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Sakal
संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.
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नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
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