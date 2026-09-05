5 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींना धनलाभ, तर काहींनी आर्थिक निर्णय टाळावेत

Aarti Badade
प्रवास सुखकर होतील. महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत.
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काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
अनेकांचेे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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Sakal
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
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Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. प्रवास सुखकर होतील.
horoscope
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
विद्यार्थ्यांना सुयश लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
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Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
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