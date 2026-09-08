८ सप्टेंबर २०२६ राशिभविष्य! करिअर, पैसा, नातेसंबंधांबाबत जाणून घ्या संकेत

Aarti Badade
मानसिक प्रसन्नता लाभेल. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.
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Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
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Sakal
व्यवसायातील महत्त्वाची कामे मार्गी लावू शकाल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
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Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. अनेकांशी सुसंवाद साधाल.
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Sakal
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
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Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
horoscope
Sakal
गुरुकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.
horoscope
Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कामे रखडण्याची शक्यता.
horoscope
Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
विरोधकांचा त्रास संभवतो. मनोबल कमी राहील.
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Sakal
महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लावू शकाल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
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