८ सप्टेंबर २०२६ राशिभविष्य! करिअर, पैसा, नातेसंबंधांबाबत जाणून घ्या संकेत

Aarti Badade

मेष :

मानसिक प्रसन्नता लाभेल. तुमच्या कर्तृत्त्वाला संधी लाभेल.

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वृषभ :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

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मिथुन :

व्यवसायातील महत्त्वाची कामे मार्गी लावू शकाल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

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कर्क :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. अनेकांशी सुसंवाद साधाल.

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सिंह :

महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

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कन्या :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

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तुळ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

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वृश्‍चिक :

गुरुकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

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धनु :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कामे रखडण्याची शक्यता.

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मकर :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

कुंभ :

विरोधकांचा त्रास संभवतो. मनोबल कमी राहील.

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मीन :

महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लावू शकाल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

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