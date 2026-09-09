आजचे राशिभविष्य ९ सप्टेंबर २०२६! 'या' राशींना धनलाभाची शक्यता

Aarti Badade

मेष :

प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

horoscope

|

Sakal

वृषभ :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

horoscope

|

Sakal

मिथुन :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल.

horoscope

|

Sakal

कर्क :

महत्त्वाचे करारमदार पार पडतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.

horoscope

|

Sakal

सिंह :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

horoscope

|

Sakal

कन्या :

मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. मुलामुलींच्या प्रगतीकडे लक्ष द्याल.

horoscope

|

Sakal

तुळ :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लागतील.

horoscope

|

Sakal

वृश्‍चिक :

उत्साह व उमेद वाढेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

horoscope

|

Sakal

धनु :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

horoscope

|

Sakal

मकर :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

horoscope

|

Sakal

कुंभ :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.

horoscope

|

Sakal

मीन :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

horoscope

|

Sakal

रात्री नखे कापणं का टाळतात? काय सांगते शास्त्र

Avoid Cutting Nails at Night Tradition vs Science

|

Sakal

येथे क्लिक करा