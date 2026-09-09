आजचे राशिभविष्य ९ सप्टेंबर २०२६! 'या' राशींना धनलाभाची शक्यता

Aarti Badade
प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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Sakal
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल.
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Sakal
महत्त्वाचे करारमदार पार पडतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.
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Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
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Sakal
मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. मुलामुलींच्या प्रगतीकडे लक्ष द्याल.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
उत्साह व उमेद वाढेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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Sakal
महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
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Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
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Sakal
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
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Sakal
Avoid Cutting Nails at Night Tradition vs Science
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