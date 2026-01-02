Horoscope : वृषभ राशीच्या नगरसेवकांना यश मिळणार का? अनुकूल कालखंड कोणता?

Sandip Kapde
2026 मध्ये वृषभ राशीच्या व्यक्तींना विशेषतः राजकारण व समाजकारणात ठोस यश मिळण्याचे संकेत असून 13/01/2026 नंतर परिस्थिती अनुकूल होत जाईल.
शांत, संयमी आणि आशावादी स्वभावामुळे 2026 संपूर्ण वर्षात अनेक कठीण प्रसंग सहज हाताळता येतील.
14/06/2026 ते 14/07/2026 या कालावधीत नवीन जबाबदाऱ्या व संधी अचानक चालून येऊ शकतात.
15/08/2026 ते 15/09/2026 दरम्यान समाजात व राजकीय क्षेत्रात प्रतिष्ठा आणि मान-सन्मान वाढण्याची शक्यता आहे.
2026 च्या मध्यार्धात नेतृत्वगुण अधिक प्रभावीपणे दिसून येतील आणि लोकांचा पाठिंबा मिळेल.
13/01/2026 ते 11/04/2026 या काळात राजकीय निर्णय यशस्वी ठरण्याची दाट शक्यता आहे.
2026 मध्ये केलेल्या कार्याची दखल घेतली जाईल आणि वरिष्ठांकडून मान्यता मिळेल.
संपूर्ण 2026 मध्ये आर्थिक स्थिती मजबूत राहील, विशेषतः 13/11/2026 नंतर धनलाभ संभवतो.
नोकरी किंवा सार्वजनिक जीवनात 2026 हे वर्ष प्रगतीचे ठरेल आणि बढतीचे संकेत मिळतील.
2026 मध्ये सहकाऱ्यांचे आणि समर्थकांचे सहकार्य लाभेल, विशेषतः ऑगस्टनंतर वातावरण पोषक राहील.
2026 या वर्षात आरोग्य समाधानकारक राहील आणि कामाचा ताण सहज पेलता येईल.
31/12/2026 पर्यंत वृषभ राशीच्या व्यक्तींनी आत्मविश्वासाने पुढे गेल्यास राजकारणात यश आणि प्रतिष्ठा निश्चित मिळू शकते. ( (ज्योतिषाचार्य प्राचार्य रमणलाल शहा)
