Horoscope : वृषभ राशीच्या नगरसेवकांना यश मिळणार का? अनुकूल कालखंड कोणता?

Sandip Kapde

यश

2026 मध्ये वृषभ राशीच्या व्यक्तींना विशेषतः राजकारण व समाजकारणात ठोस यश मिळण्याचे संकेत असून 13/01/2026 नंतर परिस्थिती अनुकूल होत जाईल.

स्वभाव

शांत, संयमी आणि आशावादी स्वभावामुळे 2026 संपूर्ण वर्षात अनेक कठीण प्रसंग सहज हाताळता येतील.

संधी

14/06/2026 ते 14/07/2026 या कालावधीत नवीन जबाबदाऱ्या व संधी अचानक चालून येऊ शकतात.

प्रतिष्ठा

15/08/2026 ते 15/09/2026 दरम्यान समाजात व राजकीय क्षेत्रात प्रतिष्ठा आणि मान-सन्मान वाढण्याची शक्यता आहे.

नेतृत्व

2026 च्या मध्यार्धात नेतृत्वगुण अधिक प्रभावीपणे दिसून येतील आणि लोकांचा पाठिंबा मिळेल.

राजकारण

13/01/2026 ते 11/04/2026 या काळात राजकीय निर्णय यशस्वी ठरण्याची दाट शक्यता आहे.

मान्यता

2026 मध्ये केलेल्या कार्याची दखल घेतली जाईल आणि वरिष्ठांकडून मान्यता मिळेल.

आर्थिक

संपूर्ण 2026 मध्ये आर्थिक स्थिती मजबूत राहील, विशेषतः 13/11/2026 नंतर धनलाभ संभवतो.

कारकीर्द

नोकरी किंवा सार्वजनिक जीवनात 2026 हे वर्ष प्रगतीचे ठरेल आणि बढतीचे संकेत मिळतील.

सहकार्य

2026 मध्ये सहकाऱ्यांचे आणि समर्थकांचे सहकार्य लाभेल, विशेषतः ऑगस्टनंतर वातावरण पोषक राहील.

आरोग्य

2026 या वर्षात आरोग्य समाधानकारक राहील आणि कामाचा ताण सहज पेलता येईल.

समारोप

31/12/2026 पर्यंत वृषभ राशीच्या व्यक्तींनी आत्मविश्वासाने पुढे गेल्यास राजकारणात यश आणि प्रतिष्ठा निश्चित मिळू शकते. ( (ज्योतिषाचार्य प्राचार्य रमणलाल शहा)

Taurus Horoscope 2026

