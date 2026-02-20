What Is the Average Owl Lifespan? घुबड नक्की किती वर्षे जगते? त्याच्या डोळ्यांचे 'हे' रहस्य तुम्हाला माहित आहे का?

बाळकृष्ण मधाळे
घुबड हा अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आणि रहस्यमय पक्षी मानला जातो. त्याच्या खास शारीरिक रचनेमुळे आणि जीवनशैलीमुळे तो इतर पक्ष्यांपेक्षा वेगळा ठरतो. चला जाणून घेऊया घुबडाच्या आयुष्याबद्दल आणि त्याच्या वैशिष्ट्यांबद्दल सविस्तर माहिती...
What Is the Average Owl Lifespan?
esakal
घुबड हा प्रामुख्याने निशाचर पक्षी आहे. तो दिवसा विश्रांती घेतो आणि रात्री शिकार करण्यासाठी बाहेर पडतो. अंधारात सहजपणे हालचाल करण्याची त्याची क्षमता त्याला प्रभावी शिकारी बनवते.
What Is the Average Owl Lifespan?
esakal
घुबडाच्या डोळ्यांमध्ये अंधारासाठी अत्यंत संवेदनशील असा पडदा असतो. त्यामुळे कमी प्रकाशातही त्याला स्पष्टपणे दिसते. हीच क्षमता त्याला रात्री शिकार करण्यात मदत करते.
What Is the Average Owl Lifespan?
esakal
घुबडाचे डोळे त्याच्या शरीराच्या एकूण आकाराच्या सुमारे ५ टक्के भाग व्यापतात. हे डोळे मोठे, स्थिर आणि पुढे असलेले असल्यामुळे त्याला दूरवरची हालचाल अचूक ओळखता येते.
What Is the Average Owl Lifespan?
esakal
मानवी देखरेखीखाली वाढवलेल्या पाळीव घुबडाचे सरासरी आयुष्य साधारणतः १५ ते २० वर्षे असते. योग्य आहार आणि काळजी घेतल्यास ते अधिक काळही जगू शकते.
What Is the Average Owl Lifespan?
esakal
जंगलात नैसर्गिक परिस्थितीत राहणारे घुबड साधारणतः २० ते ३० वर्षे जगू शकते. सुरक्षित अधिवास आणि पुरेशा अन्नस्रोतांमुळे त्यांचे आयुष्य वाढते.
What Is the Average Owl Lifespan?
esakal
घुबडाची निशाचर जीवनशैली त्याला शांत वातावरणात शिकार करण्यास अनुकूल ठरते. त्याची तीक्ष्ण नजर आणि शांत उड्डाण यामुळे तो सहजपणे शिकार पकडतो.
What Is the Average Owl Lifespan?
esakal
घुबडांच्या डोळ्यांचा विशेष आकार आणि रचना त्यांना अंधारात स्पष्ट दृष्टी देतात. त्यांची मान सुमारे २७० अंशांपर्यंत फिरू शकते, ज्यामुळे ते परिसराचे बारकाईने निरीक्षण करू शकतात.
What Is the Average Owl Lifespan?
esakal
घुबड हा निसर्गातील एक अद्भुत पक्षी असून त्याची जीवनशैली आणि शारीरिक वैशिष्ट्ये त्याला इतर पक्ष्यांपेक्षा खास बनवतात.
What Is the Average Owl Lifespan?
esakal
Why Bats Hang Upside Down
esakal