घोडा किती वर्षे जगतो? ९९ टक्के लोकांना माहितच नाही

Yashwant Kshirsagar

सुंदर शक्तीशाली प्राणी

जगातील सर्वात सुंदर आणि शक्तिशाली प्राण्यांपैकी घोडे हे एक मानले जातात.

Horse Lifespan

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पाळीव घोडा

निरोगी पाळीव घोडा साधारणपणे २५ ते ३० वर्षे जगतो.

आयुष्य

योग्य काळजी घेतल्यास, काही घोडे ३० वर्षांपेक्षाही जास्त काळ जगतात.

Horse Lifespan

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आहार

घोड्याचे आयुष्य त्याची जात, आहार आणि राहणीमान यांवर अवलंबून असते.

Horse Lifespan

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नियमित व्यायाम

नियमित व्यायामामुळे घोडा निरोगी राहण्यास मदत होते; तसेच स्वच्छ पाणी आणि संतुलित आहार मिळणेही आवश्यक असते.

Horse Lifespan

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esakal

तपासणी

पशुवैद्याकडून वेळोवेळी तपासणी करून घेणेही महत्त्वाचे आहे.

Horse Lifespan

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योग्य निगा

घोड्याच्या आरोग्यामध्ये दातांची योग्य निगा राखणे ही महत्त्वाची भूमिका बजावते.

Horse Lifespan

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