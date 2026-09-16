घोडा किती वर्षे जगतो? ९९ टक्के लोकांना माहितच नाही

Yashwant Kshirsagar
जगातील सर्वात सुंदर आणि शक्तिशाली प्राण्यांपैकी घोडे हे एक मानले जातात.
Horse Lifespan
esakal
निरोगी पाळीव घोडा साधारणपणे २५ ते ३० वर्षे जगतो.
योग्य काळजी घेतल्यास, काही घोडे ३० वर्षांपेक्षाही जास्त काळ जगतात.
Horse Lifespan
esakal
घोड्याचे आयुष्य त्याची जात, आहार आणि राहणीमान यांवर अवलंबून असते.
Horse Lifespan
esakal
नियमित व्यायामामुळे घोडा निरोगी राहण्यास मदत होते; तसेच स्वच्छ पाणी आणि संतुलित आहार मिळणेही आवश्यक असते.
Horse Lifespan
esakal
पशुवैद्याकडून वेळोवेळी तपासणी करून घेणेही महत्त्वाचे आहे.
Horse Lifespan
esakal
घोड्याच्या आरोग्यामध्ये दातांची योग्य निगा राखणे ही महत्त्वाची भूमिका बजावते.
Horse Lifespan
esakal
Ayam Cemani chicken
esakal