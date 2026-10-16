'या' देशात घोड्याचे मांस खाल्ले जाते, कारण जाणून तुमचा विश्वास बसणार नाही...

Mansi Khambe
जगाच्या अनेक भागांमध्ये घोड्याचे मांस खाणे जरी असामान्य किंवा विचित्र वाटत असले तरी, या देशांमध्ये त्याची खोलवर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि आर्थिक मुळे आहेत.
Eating horse meat
ESakal
गोठवणाऱ्या हिवाळ्यापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी आणि रणांगणावरील एक गरज म्हणून घोड्याचे मांस खाल्ले जाते. पण कुठे आणि का? याबाबत सविस्तर जाणून घ्या.
Eating horse meat
ESakal
कझाकस्तान घोड्याच्या मांसाचा जगातील सर्वात मोठा उपभोक्ता आहे. कडक हिवाळा, जेव्हा तापमान शून्याच्याही खाली जाऊ शकते, यामुळे स्थानिक लोक पारंपरिकरित्या एक उबदार आणि ऊर्जादायी अन्न म्हणून हे खातात.
Eating horse meat
ESakal
घोड्याचे मांस कझाकस्तानच्या भटक्या जमातींच्या वारशाशी देखील जोडले आहे. शतकानुशतके, घोडे केवळ वाहतूक आणि युद्धासाठीच नव्हे, तर अन्न आणि जगण्याचा स्रोत म्हणूनही आवश्यक होते.
Eating horse meat
ESakal
कुमिस, घोडीच्या दुधापासून बनवलेले एक पारंपरिक आंबवलेले पेय, कझाक खाद्यसंस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग आहे. घोड्याच्या मांसाचे सॉसेज देखील खूप लोकप्रिय आहेत.
Eating horse meat
ESakal
जपानमध्ये 'बासाशी' म्हणून ओळखले जाणारे कच्चे घोड्याचे मांस एक स्वादिष्ट पदार्थ मानले जाते. त्याच्या विशिष्ट फिकट गुलाबी रंगामुळे, घोड्याच्या मांसाला 'साकुरा निकू' असेही म्हटले जाते, ज्याचा अर्थ 'चेरी ब्लॉसम मांस' होतो.
Eating horse meat
ESakal
फ्रान्समधील घोड्याचे मांस खाण्याचा इतिहास अंशतः युद्ध आणि टंचाईच्या काळाशी जोडलेला आहे. एक प्रसिद्ध कथा नेपोलियनिक युद्धे आणि १८०७ मधील आयलाऊच्या लढाईतून येते. त्यावेळी फ्रेंच सैन्याला अन्नाच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागला होता.
Eating horse meat
ESakal
ऐतिहासिक नोंदींनुसार, उपासमार टाळण्यासाठी सैनिकांना लढाईत मारलेले घोडे शिजवून खाण्यास प्रोत्साहित केले जात होते. स्वयंपाकाची मर्यादित उपकरणे असल्यामुळे, सैनिकांच्या लोखंडी ढाली वापरून मांस भाजले जात असे, असे म्हटले जाते.
Eating horse meat
ESakal
जगण्याचा एक उपाय म्हणून सुरू झालेली ही गोष्ट हळूहळू युरोपच्या काही भागांच्या, विशेषतः फ्रान्सच्या खाद्यसंस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग बनली. नंतर घोड्याचे मांस व्यावसायिकरित्या विकले जाऊ लागले.
Eating horse meat
ESakal
पाश्चात्य देशांमध्ये घोड्याचे मांस नेहमीच असामान्य मानले जात नव्हते. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, तसेच तीव्र आर्थिक संकटाच्या काळात, तुटवड्यामुळे बीफ आणि चिकनसारखे सामान्य मांस मिळवणे कठीण किंवा महाग झाले होते.
Eating horse meat
ESakal
ब्रिटन, जर्मनी आणि अमेरिकेसह अनेक देशांमधील गरीब समुदाय कधीकधी प्रथिनांचा एक परवडणारा स्रोत म्हणून घोड्याच्या मांसाकडे वळले. त्याच्या सेवनामागे अनेकदा खाद्यप्रेमापेक्षा आर्थिक गरज हेच मुख्य कारण होते.
Eating horse meat
ESakal
कझाकस्तानमध्ये घोड्याच्या मांस भटक्या जमातींच्या परंपरा आणि कठोर हवामानात टिकून राहण्याशी जोडलेले आहे. जपानमध्ये उच्च दर्जाच्या खाद्य अनुभवात विकसित झाले, तर फ्रान्समध्ये त्याचा इतिहास युद्धाच्या काळातील तुटवड्याशी जोडलेला आहे.
Eating horse meat
ESakal
Mysterious forts in Mumbai
ESakal