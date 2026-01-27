घोड्याचा ताशी वेग किती? जाणून घ्या जगातील सर्वात वेगवान घोड्यांबद्दल!

सकाळ डिजिटल टीम
घोडा एका तासात किती अंतर पार करु शकतो जाणून घ्या.
एक सामान्य पाळीव घोडा जेव्हा वेगाने धावतो (Gallop), तेव्हा त्याचा सरासरी वेग ताशी ४० ते ४८ किलोमीटर (२५ ते ३० मैल) इतका असतो.
'क्वार्टर हॉर्स' (Quarter Horse) ही जगातील सर्वात वेगवान प्रजाती मानली जाते. हे घोडे कमी अंतराच्या शर्यतीत ताशी ८८ किमी (५५ मैल) पर्यंतचा वेग गाठू शकतात.
'थोरब्रेड' (Thoroughbred) प्रजातीचे घोडे, जे सहसा लांब अंतराच्या रेससाठी वापरले जातात, त्यांचा सरासरी वेग ताशी ६० ते ७० किमी च्या दरम्यान असतो.
घोड्याच्या धावण्याच्या मुख्य चार पद्धती आहेत: Walk (चालणे - ६ किमी/तास), Trot (दुडकी चाल - १३-१९ किमी/तास), Canter (मध्यम धाव - २४-४८ किमी/तास) आणि Gallop (पूर्ण वेग - ४८ किमी पेक्षा जास्त).
'विनिंग ब्र्यू' (Winning Brew) नावाच्या थोरब्रेड घोड्याच्या नावावर जगातील सर्वात जास्त वेगाचा विक्रम आहे. त्याने २००८ मध्ये ताशी ७०.७६ किमी वेगाने धावून रेकॉर्ड केला होता.
अरबी घोडे (Arabian Horses) जरी सर्वात वेगवान नसले, तरी ते लांब अंतरापर्यंत ताशी १५ ते २० किमी वेगाने सतत अनेक तास धावू शकतात.
घोड्यावर असलेल्या स्वराचे वजन आणि जमिनीचा प्रकार (रस्ता की मैदान) यावरही त्याचा वेग ५ ते १० टक्क्यांनी कमी-जास्त होऊ शकतो.
घोडा धावताना त्याचे चारही पाय एका क्षणासाठी हवेत असतात (विशेषतः गॅलप प्रकारात), ज्यामुळे त्याला हवेचा रोध कमी होतो आणि वेग वाढवता येतो.
