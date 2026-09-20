गरम तेल की थंड? केसांच्या वाढीसाठी कोणती मालिश ठरते फायदेशीर?

Anushka Tapshalkar
केस लांब, दाट आणि मजबूत व्हावेत यासाठी तेल मालिश करण्याची परंपरा भारतात अनेक वर्षांपासून आहे. पण गरम की थंड तेल? यामुळे मिळणारे फायदे वेगवेगळे असू शकतात.
Hot Oil VS Cold Oil for Hair Growth
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कोमट तेलाची मालिश रक्तप्रवाहाला चालना देते आणि स्नायूंना आराम देते. तणावामुळे होणाऱ्या केसगळतीतही ती फायदेशीर ठरू शकते.
Hot Oil VS Cold Oil for Hair Growth
sakal
थंड तेलाची मालिश संवेदनशील किंवा चिडलेल्या स्काल्पला शांत करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. उन्हाळ्यात स्काल्पला थंडावा देण्यासाठीही याचा फायदा होतो.
Hot Oil VS Cold Oil for Hair Growth
sakal
कोरडी त्वचा — बदाम किंवा तीळ तेल
नॉर्मल स्काल्प — खोबरेल तेल
ऑयली किंवा अॅक्ने-प्रोन स्काल्प — जोजोबा किंवा ग्रेपसीड तेल
आपल्या स्काल्पच्या प्रकारानुसार तेल निवडणे महत्त्वाचे आहे.
Hot Oil VS Cold Oil for Hair Growth
sakal
गरम तेल म्हणजे अतिशय गरम तेल नव्हे! तेल फक्त कोमट असावे. बोटांच्या टोकांनी स्काल्पवर हलक्या हाताने गोलाकार पद्धतीने मालिश करा. जास्त जोराने चोळल्याने केस तुटू शकतात.
Hot Oil VS Cold Oil for Hair Growth
sakal
स्काल्पवर ५ ते १० मिनिटे हलक्या हाताने मालिश करा. तेल काही वेळ ठेवून नंतर केस धुता येतात. मात्र खाज, जळजळ किंवा पुरळ असल्यास तेल लावणे टाळा.
Hot Oil VS Cold Oil for Hair Growth
sakal
केसांच्या वाढीसाठी कोमट तेलाची मालिश फायदेशीर ठरू शकते, विशेषतः कोरड्या, फ्रिझी किंवा केमिकल ट्रीटमेंट केलेल्या केसांसाठी. मात्र नवीन केसांच्या वाढीचा ठोस वैज्ञानिक पुरावा मर्यादित आहे. केसगळती जास्त असल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Hot Oil VS Cold Oil for Hair Growth
sakal
Honey-Cinnamon
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