Hot Wine: ऐकून थक्क व्हाल! या देशात थंडीत पितात चक्क गरम वाईन, कारण आहे खास

गरम वाईनची अनोखी परंपरा

जगभरात वाईन थंड पिण्याची सवय असते. मात्र एका युरोपीय देशात थंडीच्या दिवसांत वाईन चक्क गरम करून प्यायली जाते.

कोणता आहे तो देश?

जर्मनीमध्ये थंडीच्या काळात गरम वाईन पिण्याची जुनी परंपरा आहे. ही वाईन खास करून ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या दिवसांत प्यायली जाते.

ख्रिसमस बाजारातील आकर्षण

जर्मनीतील ख्रिसमस बाजारात खरेदीसोबत खाद्यपदार्थांची मेजवानी असते. या बाजारातील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे गरम वाईन.

ग्लुवाईन म्हणजे काय?

गरम वाईनला जर्मनीत ग्लुवाईन किंवा मल्ड वाईन म्हणतात. वाईन गरम करून त्यात मसाले आणि गोड पदार्थ मिसळले जातात.

मसाल्यांचा खास स्वाद

या वाईनमध्ये दालचिनी, लवंग, जायफळ, आले, काळी मिरी यांसारखे मसाले घातले जातात. त्यामुळे चव आणि सुगंध वाढतो.

थंडीत फायदेशीर

गरम वाईन शरीराला उब देते. थंडीपासून संरक्षण, सर्दी-खोकल्यावर आराम मिळावा म्हणूनही ही वाईन उपयुक्त मानली जाते.

इतिहासही आहे जुना

गरम वाईनचा उल्लेख प्राचीन ग्रीक आणि रोमन काळातील साहित्यात आढळतो. ही परंपरा शतकानुशतके टिकून आहे.

आजही लोकप्रिय

आज गरम वाईन केवळ जर्मनीपुरती मर्यादित नाही. युरोपमधील अनेक देशांत थंडीच्या दिवसांत हे पेय आवडीने प्याले जाते.

