Hot Wine: ऐकून थक्क व्हाल! या देशात थंडीत पितात चक्क गरम वाईन, कारण आहे खास

Monika Shinde
जगभरात वाईन थंड पिण्याची सवय असते. मात्र एका युरोपीय देशात थंडीच्या दिवसांत वाईन चक्क गरम करून प्यायली जाते.
Esakal
जर्मनीमध्ये थंडीच्या काळात गरम वाईन पिण्याची जुनी परंपरा आहे. ही वाईन खास करून ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या दिवसांत प्यायली जाते.
जर्मनीतील ख्रिसमस बाजारात खरेदीसोबत खाद्यपदार्थांची मेजवानी असते. या बाजारातील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे गरम वाईन.
गरम वाईनला जर्मनीत ग्लुवाईन किंवा मल्ड वाईन म्हणतात. वाईन गरम करून त्यात मसाले आणि गोड पदार्थ मिसळले जातात.
या वाईनमध्ये दालचिनी, लवंग, जायफळ, आले, काळी मिरी यांसारखे मसाले घातले जातात. त्यामुळे चव आणि सुगंध वाढतो.
गरम वाईन शरीराला उब देते. थंडीपासून संरक्षण, सर्दी-खोकल्यावर आराम मिळावा म्हणूनही ही वाईन उपयुक्त मानली जाते.
गरम वाईनचा उल्लेख प्राचीन ग्रीक आणि रोमन काळातील साहित्यात आढळतो. ही परंपरा शतकानुशतके टिकून आहे.
आज गरम वाईन केवळ जर्मनीपुरती मर्यादित नाही. युरोपमधील अनेक देशांत थंडीच्या दिवसांत हे पेय आवडीने प्याले जाते.
