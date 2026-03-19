'हाऊसफुल्ल' हा शब्द कसा आला? 'या' मराठी अभिनेत्रीच्या पणजोबांशी आहे कनेक्शन

Anushka Tapshalkar

‘हाऊसफुल्ल’चा खरा उगम

आज जगभर वापरला जाणारा ‘Housefull’ शब्द खरं तर एका मराठी माणसाची देण आहे.

मराठी अभिनेत्रीचे पणजोबा

मराठी अभिनेत्री पर्ण पेठे हिचे पणजोबा ‘समतानंद’ अनंत हरी गद्रे हे गिरगावातील विचारवंत, संपादक आणि पब्लिसिटीचे मास्टरमाइंड होते.

मार्केटिंगचा दूरदर्शी विचार

भारतामध्ये मार्केटिंग ही संकल्पना लोकप्रिय होण्याआधीच त्यांनी त्याचा प्रभावी वापर सुरू केला होता.

रॉयल ऑपेरा हाऊसमधील क्षण

मुंबईतील Royal Opera House येथे गर्दीने भरलेल्या नाटकाच्या प्रयोगातून एक भन्नाट कल्पना सुचली.

‘Housefull’ शब्दाची निर्मिती

‘Tickets Sold’ऐवजी त्यांनी ‘House’ आणि ‘Full’ एकत्र करून ‘Housefull’ हा प्रभावी शब्द तयार केला.

जाहिरातींची हटके शैली़

आचार्य अत्रे यांच्या नाटकासाठी “सगळी मुंबई घराबाहेर!” अशी जाहिरात करून त्यांनी प्रेक्षकांना आकर्षित केलं.

समाजकारणातही पुढे

मनोरंजनासोबतच त्यांनी सामाजिक एकतेसाठी उपक्रम राबवले आणि एक वेगळा वारसा निर्माण केला.

