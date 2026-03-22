दारू पिल्यावर लोक झिंगतात का? मेंदूच्या आत नक्की काय घडतं?

शरीरावरील ताबा सुटतो

दारू पिल्यावर माणूस का पडतो किंवा काहीही का बडबडतो? यामागे केवळ नशा नसून मेंदूतील रासायनिक बदल कारणीभूत असतात.

Alcohol impact on brain

|

Sakal

मेंदूचा 'कम्युनिकेशन पाथवे' विस्कळीत

अल्कोहोल थेट मेंदूच्या संदेश देणाऱ्या पेशींमध्ये (Neurons) हस्तक्षेप करते, ज्यामुळे पेशींमधील परस्पर संवाद मंदावतो.

Alcohol impact on brain

|

Sakal

विचार करण्याची क्षमता कमी

रक्ताद्वारे अल्कोहोल मेंदूपर्यंत पोहोचताच, व्यक्तीची स्पष्टपणे विचार करण्याची आणि निर्णय घेण्याची क्षमता क्षीण होते.

Alcohol impact on brain

|

Sakal

तोल जाण्याचे मुख्य कारण

दारूमुळे 'पेरिफेरल नर्व्हस सिस्टीम'चे नुकसान होते; नसांचे जाळे कमकुवत झाल्यामुळे चालताना शरीराचा तोल सांभाळणे कठीण जाते.

Alcohol impact on brain

|

Sakal

'पेरिफेरल न्यूरोपॅथी'चा धोका

अतिसेवनामुळे हात-पायांना मुंग्या येणे किंवा जळजळ होणे सुरू होते, ज्याला 'पेरिफेरल न्यूरोपॅथी' म्हणतात; यामुळे हृदयाचे ठोकेही अनियमित होऊ शकतात.

Alcohol impact on brain

|

Sakal

हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते

दारूमुळे शरीरातील 'एंडोक्राइन सिस्टीम'वर परिणाम होतो, ज्यामुळे थायरॉईड, कोलेस्ट्रॉल आणि तणाव सहन करण्याची शक्ती कमी होते.

Alcohol impact on brain

|

Sakal

तरुणांच्या विकासाला

संशोधनानुसार, दारूमुळे तरुणांमधील नैसर्गिक शारीरिक विकास आणि प्यूबर्टीची प्रक्रिया मंदावू शकते; म्हणून दारूपासून लांब राहणेच हिताचे आहे.

Alcohol impact on brain

|

Sakal

