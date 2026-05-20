मेलोडी तयार करणाऱ्या पार्ले कंपनीचा प्रवास कसा आणि कधी सुरू झाला? जाणून घ्या इतिहास...

Mansi Khambe
'मेलोडी' ही भारतातील सर्वात जुनी आणि सुप्रसिद्ध कंपनी असलेल्या पार्ले प्रॉडक्ट्सने तयार केली होती. पार्लेने सुमारे ४१ वर्षांपूर्वी १९८३ मध्ये ही कँडी बाजारात आणली होती.
Parle company History
ESakal
मेलोडीने १९८० आणि ९० च्या दशकात भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश केला आणि लवकरच लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांमध्ये लोकप्रिय झाली.
Parle company History
ESakal
या टॉफीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा गोड कॅरमेलचा बाह्य थर आणि आतील चॉकलेट क्रीमचे सारण. ही अनोखी चव तिला इतर टॉफींपेक्षा वेगळे ठरवते.
Parle company History
ESakal
एक काळ असा होता की ही टॉफी फक्त ५० पैशांना मिळत असे. वाढत्या महागाईनंतरही ती आजही भारतातील जवळपास प्रत्येक लहान-मोठ्या दुकानात फक्त एक रुपयाला सहज उपलब्ध आहे.
Parle company History
ESakal
जर तुम्ही ९० च्या दशकातील असाल, तर तुम्हाला मेलडीची टीव्ही जाहिरात नक्कीच आठवत असेल. तिचे घोषवाक्य होते, "मेलडी इतकी चॉकलेटमय का आहे? मेलडी खा, स्वतःच अनुभवा!"
Parle company History
ESakal
ही ओळ देशातील सर्वात यशस्वी जाहिरातींपैकी एक मानली जाते. ही टॅगलाइन इतकी लोकप्रिय झाली की, लोक आपल्या रोजच्या संभाषणात मित्रांसोबत मेलडीबद्दल विनोद करू लागले.
Parle company History
ESakal
विशेष म्हणजे, मेलोडी इतकी चॉकलेटमय का आहे, हे कंपनीने कधीही उघड केले नाही आणि हेच रहस्य तिची सर्वात मोठी ताकद बनले आहे.
Parle company History
ESakal
'मेलोडी' ही प्रसिद्ध टॉफी बनवणाऱ्या कंपनीचा एक उल्लेखनीय इतिहास आहे. पार्ले कंपनीची स्थापना १९२९ मध्ये मुंबईतील विले पार्ले परिसरात चौहान कुटुंबाने (मोहनलाल चौहान) केली.
Parle company History
ESakal
सुरुवातीला ही कंपनी केवळ १२ कर्मचाऱ्यांसह एक बेकरी म्हणून कार्यरत होती, जिथे ब्रेड आणि बन बनवले जात होते. १९३९ मध्ये, कंपनीने बिस्किटांचे उत्पादन सुरू केले.
Parle company History
ESakal
ज्यात 'पार्ले-जी' सर्वात लोकप्रिय ठरले. पुढे १९८३ मध्ये 'मेलोडी' आणि १९८९ मध्ये 'मँगो बाईट' सारख्या कँडीज सादर करण्यात आल्या.
Parle company History
ESakal
केवळ ६०,००० रुपयांपासून सुरुवात करून या कंपनीचे बाजारमूल्य ४५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे.
Parle company History
ESakal
Wildlife Sanctuary & National Park Difference
ESakal