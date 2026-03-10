एलपीजी कसा आणि कुठे बनवला जातो? ही पद्धत तुम्हाला माहिती आहे का? वाचा...

Mansi Khambe

इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्ध

इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्ध आणि त्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसह प्रमुख वाहतूक मार्गांवर विस्कळीतपणा आला आहे.

LPG making method

|

ESakal

एलपीजी सिलिंडर

यामुळे घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ₹६० आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ११५ रुपयांची वाढ झाली आहे.

LPG making method

|

ESakal

एलपीजी

यावरून आता प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, एलपीजी कसा बनवला जातो? त्याची प्रक्रिया आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

LPG making method

|

ESakal

दोन वायूंचे मिश्रण

एलपीजी हे प्रामुख्याने दोन वायूंचे मिश्रण आहे. प्रोपेन आणि ब्युटेन... जे कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरण आणि नैसर्गिक वायूच्या प्रक्रियेदरम्यान तयार होतात.

LPG making method

|

ESakal

रिफायनरी

जेव्हा कच्चे तेल रिफायनरीमध्ये येते तेव्हा ते डिस्टिलेशन टॉवरमध्ये गरम केले जाते. कच्चे तेल ३५०-४००°C पर्यंत गरम केले जाते. उष्णता वाढत असताना, तेलाचे वेगवेगळे भाग बाष्पीभवन होतात आणि वर येतात.

LPG making method

|

ESakal

उत्पादने

डिस्टिलेशन टॉवरमध्ये वेगवेगळ्या उंचीवर वेगवेगळी उत्पादने तयार केली जातात. एलपीजी, हलका वायू असल्याने, तो सर्वात आधी वेगळा होतो.

LPG making method

|

ESakal

वायू

कधीकधी नैसर्गिक वायू क्षेत्रांमधून एलपीजी तयार केले जाते. देशाच्या अनेक भागांमध्ये असेच घडते, जिथे नैसर्गिक वायू जमीन किंवा समुद्रातून काढला जातो.

LPG making method

|

ESakal

संयंत्र

प्रक्रिया संयंत्रात, वायू थंड केला जातो आणि दाब दिला जातो. प्रोपेन आणि ब्युटेन त्यातून वेगळे केले जातात, जे नंतर एलपीजीमध्ये रूपांतरित होते.

LPG making method

|

ESakal

रेस्टॉरंट मालक

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील रेस्टॉरंट मालकांनीही तक्रार केली आहे की, युद्धामुळे स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर त्यांना बंद करावे लागेल.

LPG making method

|

ESakal

स्वयंपाकाचा गॅस

भारतातील एलपीजी आयातीकडे पाहिल्यास, आपल्याला असे आढळून येते की सुमारे ६०% स्वयंपाकाचा गॅस इतर देशांमधून आयात केला जातो. परंतु भारत पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून नाही.

LPG making method

|

ESakal

गॅसची टंचाई

४० ते ४५% एलपीजी देशांतर्गत उत्पादित केले जाते. सरकारने स्पष्ट केले आहे की उत्पादन क्षमता वाढवली जात आहे जेणेकरून लोकांना गॅसची मोठी टंचाई भासू नये.

LPG making method

|

ESakal

लोकअदालतीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते का? जाणून घ्या याबाबतचा नियम...

Lok Adalat

|

ESakal

येथे क्लिक करा