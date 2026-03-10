एलपीजी कसा आणि कुठे बनवला जातो? ही पद्धत तुम्हाला माहिती आहे का? वाचा...

Mansi Khambe
इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्ध आणि त्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसह प्रमुख वाहतूक मार्गांवर विस्कळीतपणा आला आहे.
यामुळे घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ₹६० आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ११५ रुपयांची वाढ झाली आहे.
यावरून आता प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, एलपीजी कसा बनवला जातो? त्याची प्रक्रिया आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
एलपीजी हे प्रामुख्याने दोन वायूंचे मिश्रण आहे. प्रोपेन आणि ब्युटेन... जे कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरण आणि नैसर्गिक वायूच्या प्रक्रियेदरम्यान तयार होतात.
जेव्हा कच्चे तेल रिफायनरीमध्ये येते तेव्हा ते डिस्टिलेशन टॉवरमध्ये गरम केले जाते. कच्चे तेल ३५०-४००°C पर्यंत गरम केले जाते. उष्णता वाढत असताना, तेलाचे वेगवेगळे भाग बाष्पीभवन होतात आणि वर येतात.
डिस्टिलेशन टॉवरमध्ये वेगवेगळ्या उंचीवर वेगवेगळी उत्पादने तयार केली जातात. एलपीजी, हलका वायू असल्याने, तो सर्वात आधी वेगळा होतो.
कधीकधी नैसर्गिक वायू क्षेत्रांमधून एलपीजी तयार केले जाते. देशाच्या अनेक भागांमध्ये असेच घडते, जिथे नैसर्गिक वायू जमीन किंवा समुद्रातून काढला जातो.
प्रक्रिया संयंत्रात, वायू थंड केला जातो आणि दाब दिला जातो. प्रोपेन आणि ब्युटेन त्यातून वेगळे केले जातात, जे नंतर एलपीजीमध्ये रूपांतरित होते.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील रेस्टॉरंट मालकांनीही तक्रार केली आहे की, युद्धामुळे स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर त्यांना बंद करावे लागेल.
भारतातील एलपीजी आयातीकडे पाहिल्यास, आपल्याला असे आढळून येते की सुमारे ६०% स्वयंपाकाचा गॅस इतर देशांमधून आयात केला जातो. परंतु भारत पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून नाही.
४० ते ४५% एलपीजी देशांतर्गत उत्पादित केले जाते. सरकारने स्पष्ट केले आहे की उत्पादन क्षमता वाढवली जात आहे जेणेकरून लोकांना गॅसची मोठी टंचाई भासू नये.
