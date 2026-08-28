डोंगरांवर पूल कसे बांधले जातात? यामागचे तंत्रज्ञान जाणून घ्या

Mansi Khambe

पर्वतीय दऱ्या

जमिनीवर पूल बांधणे सोपे मानले जात असले तरी, खोल पर्वतीय दऱ्यांमध्ये आणि दुर्गम प्रदेशात पूल बांधणे तितकेच आव्हानात्मक असते.

Bridge Built on Mountains

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ESakal

कठीण काम

अरुंद रस्ते, प्रतिकूल हवामान, अस्थिर माती आणि खडक या सर्वांमुळे पर्वतीय पुलांचे बांधकाम जगातील सर्वात कठीण अभियांत्रिकी प्रकल्पांपैकी एक मानले जाते.

Bridge Built on Mountains

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ESakal

सर्वेक्षण

पर्वतीय प्रदेशात पूल बांधण्यापूर्वी, अभियंते प्रथम खडकांची मजबुती, मातीची रचना आणि भूकंपप्रवण क्षेत्रांचे तपशीलवार सर्वेक्षण करतात.

Bridge Built on Mountains

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ESakal

आराखडा

हिमालयासारख्या प्रदेशात, माती आणि खडक अनेकदा अस्थिर असतात, त्यामुळे आराखडा तयार करण्यापूर्वी पाया कुठे आणि किती खोलवर घालता येईल हे ठरवणे महत्त्वाचे असते.

Bridge Built on Mountains

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ESakal

मजबूत खडक

पर्वतीय पुलांमध्ये खांबांचे पाया अनेकदा थेट मजबूत खडकांवर ठेवले जातात, जेणेकरून ते जास्त वजन आणि कंपने अधिक सहजपणे सहन करू शकतील.

Bridge Built on Mountains

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ESakal

चिनाब पुल

चिनाब पुलाच्या बाबतीत, सुमारे ४० मीटर उंच आणि ५० मीटर रुंद असलेल्या कमानीच्या भागाचा पाया थेट खडकावर बांधण्यात आला होता. यामुळे पुलाला भूकंप आणि जोरदार वाऱ्यांचा सामना करण्याची क्षमता मिळते.

Bridge Built on Mountains

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ESakal

मजबुती

डोंगरावरील पुलांमध्ये केवळ काँक्रीट आणि स्टीलचाच वापर होत नाही, तर केबल अँकर्स आणि कॉक बोल्ट्स यांसारख्या तंत्रज्ञानाचाही वापर केला जातो, जे पुलाला खडकावर घट्टपणे रोवतात.

Bridge Built on Mountains

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ESakal

बांधकाम

केबल अँकर्स आणि कॉक बोल्ट्सने अधिक मजबूत केलेल्या चिनाब पुलाच्या बांधकामात सुमारे २९,००० मेट्रिक टन स्टील, ६६,००० घनमीटरपेक्षा जास्त काँक्रीट आणि १० लाख घनमीटर मातीकाम वापरण्यात आले.

Bridge Built on Mountains

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ESakal

पुलाचे वजन

खोल दऱ्या किंवा नद्यांवर बांधलेले पूल अनेकदा खालील नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा येऊ नये म्हणून मध्यभागी खांब वापरणे टाळतात. ज्यामध्ये पुलाचे संपूर्ण वजन दोन्ही बाजूंच्या मजबूत खडकांवरील कमानीच्या रचनेद्वारे पेलले जाते.

Bridge Built on Mountains

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ESakal

लांब स्टीलचे पाईप

खांबांच्या पायाच्या तंत्रात, लांब स्टीलचे पाईप जमिनीखाली २० ते २५ मीटर खोल पुरले जातात, ज्यामुळे खालची माती कमकुवत असली तरीही पाया मजबूत होतो.

Bridge Built on Mountains

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ESakal

माती

डोंगराळ भागात, जिथे थेट खडक उपलब्ध असतो, तिथे खोली कमी असू शकते. परंतु ज्या ठिकाणी माती भुसभुशीत असते, तिथे पाया खूप खोलवर घालावा लागतो.

Bridge Built on Mountains

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ESakal

तंत्रज्ञान

डोंगराळ आणि संवेदनशील भागांमध्ये बांधलेले पूल अनेकदा स्फोट-प्रतिरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधले जातात.

Bridge Built on Mountains

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ESakal

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