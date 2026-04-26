समुद्रात भूसुरुंग कसे पेरले जातात? ते काढणे हे एक अवघड काम का आहे? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
युद्धकालीन भूसुरुंग पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनले आहेत. यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो: हे सुरुंग कसे पेरले जातात आणि त्यांना काढणे धोकादायक का आहे?
सुरुंग पेरणे म्हणजे केवळ स्फोटके टाकण्याइतके सोपे नाही. ही एक लष्करी मोहीम असून, तिचा उद्देश सागरी मार्ग आणि नौदल हालचालींमध्ये व्यत्यय आणणे हा असतो.
अनेकदा विविध साधनांचा एकत्रित वापर करून सुरुंग पेरले जातात. युद्धनौका आणि धोकादायक हल्ला करणाऱ्या नौका महत्त्वाच्या मार्गांवर ते वेगाने पेरू शकतात.
कधीकधी, संशय टाळण्यासाठी नागरी दिसणाऱ्या जहाजांचा वापर केला जातो. पाणबुड्यांचीही यात मोठी भूमिका असते. भूसुरुंगांची रचना त्यांच्या उद्देश आणि स्थानानुसार वेगवेगळ्या प्रकारे केली जाते.
दोरीने बांधलेले सुरुंग समुद्रतळाशी नांगरलेले असतात, पण ते एका विशिष्ट खोलीवर तरंगतात. जमिनीत पुरलेले सुरुंग थेट समुद्रतळावर पुरलेले असतात, लपवलेले असतात आणि शोधायला कठीण असतात.
याउलट, प्रवाहाबरोबर वाहणारे सुरुंग तरंगतात आणि प्रवाहाबरोबर पुढे सरकतात. भूसुरुंग हटवण्यामधील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक म्हणजे त्यांना शोधून काढणे.
ही उपकरणे अनेकदा पाण्याखाली खोलवर लपवलेली असतात किंवा गाळ आणि कचऱ्याच्या थरांखाली गाडलेली असतात.
सर्वसाधारण सोनार प्रणाली त्यांना शोधण्यात अयशस्वी ठरू शकते, विशेषतः जेव्हा त्यांची रचना समुद्रतळाशी एकरूप होण्यासाठी किंवा स्थिर राहण्यासाठी केलेली असते.
संपर्कात येताच स्फोट होणाऱ्या जुन्या सुरुंगांच्या विपरीत, आधुनिक सुरुंगांमध्ये प्रगत सेन्सर्सचा वापर केला जातो, जे जहाजाचे चुंबकीय क्षेत्र, इंजिनचा आवाज किंवा पाण्यातील दाबातील बदल ओळखू शकतात.
याचा अर्थ असा की, सुरुंगांचा स्फोट होण्यासाठी जहाजाला त्यांना स्पर्श करण्याचीही गरज नसते. काही सुरुंग तर सुरुंग निर्मूलन मोहिमेला चकवा देण्यासाठीच तयार केलेले असतात.
ठराविक संख्येने जहाजे त्यातून गेल्यानंतरच ते सक्रिय होतात, ज्यामुळे सुरक्षिततेची खोटी भावना निर्माण होते. इतकंच नाही तर, कालांतराने सागरी प्रवाहामुळे बोगद्यांची जागा बदलू शकते.
म्हणजेच ते त्यांच्या मूळ जागी न राहण्याची शक्यता असते. यामुळे त्यांना शोधून काढण्याचे काम अधिकच कठीण होते. हे भूसुरुंग निकामी करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुंगशोधन म्हणतात.
ही एक अत्यंत खर्चिक प्रक्रिया असून, त्यासाठी विशेष जहाजे, पाण्याखालील ड्रोन आणि उच्च प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते. एक भूसुरुंग निकामी करण्यासाठी अनेक तास लागू शकतात.
