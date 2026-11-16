नोटांवरील सिरीयल नंबर कसे ठरवले जातात? फॅन्सी नंबर म्हणजे काय?

Aarti Badade
भारतीय चलनी नोटांवर छापलेला सिरीयल नंबर कधी पाहिलाय? प्रत्येक नोटेवर असणाऱ्या या विशिष्ट क्रमांकामागे एक खास कारण आहे. जाणून घेऊया यामागचं रहस्य!
Indian Currency Serial Number
Sakal
प्रत्येक चलनी नोटेला स्वतंत्र ओळख देण्यासाठी विशिष्ट सिरीयल नंबर दिला जातो. एकाच मालिकेतील दोन नोटांचे सिरीयल नंबर सारखे नसतात.
Indian Currency Serial Number
ESakal
नोटेवरील सिरीयल नंबरमध्ये अक्षरे आणि अंकांचा समावेश असतो. त्याच्या मदतीने नोटेची मालिका आणि तिची ओळख समजण्यास मदत होते.
Indian Currency Serial Number
ESakal
सिरीयल नंबरच्या सुरुवातीला असणाऱ्या अक्षरांना किंवा अक्षर-अंकांच्या संचाला प्रीफिक्स म्हणतात. यावरून नोट कोणत्या मालिकेतील किंवा प्रिंटिंग बॅचमधील आहे, याची माहिती मिळते.
Indian Currency Serial Number
ESakal
प्रीफिक्सनंतर येणारा सहा अंकी अनुक्रमांक प्रत्येक नोटेला स्वतंत्र क्रमांक देतो. त्यामुळे नोटांची वेगळी ओळख राखण्यास मदत होते.
Indian Currency Serial Number
ESakal
नोटांची मोजणी, नोंद ठेवणे आणि छपाईची मालिका ओळखणे यासाठी सिरीयल नंबरचा उपयोग होतो. चलन व्यवस्थापनातही हे क्रमांक महत्त्वाचे ठरतात.
Indian Currency Serial Number
Sakal
काही नोटांवर 000001, 123456 किंवा 786 यांसारखे आकर्षक क्रमांक असतात. अशा नोटांना फॅन्सी नंबर नोटा म्हटले जाते. त्यामुळे काही संग्राहक अशा नोटा जपून ठेवतात.
Indian Currency Serial Number
Sakal
Chanakya niti
Sakal