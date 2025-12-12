डोके कापल्यानंतरही झुरळ आठवडाभर कसे जगू शकते?

Mansi Khambe
झुरळांचे मेंदू फक्त डोक्यातच नसतात. त्यांच्या शरीराच्या विविध भागात गॅंग्लिया असतात. जे लहान मेंदूसारखे काम करतात.
त्यामुळे, डोके कापले तरी उर्वरित गॅंग्लिया काही दिवस काम करत राहतात.
स्पायरॅकल्स
झुरळे त्यांच्या शरीरावर विविध ठिकाणी असलेल्या स्पायरॅकल्स नावाच्या लहान छिद्रांमधून श्वास घेतात.
यामुळे त्यांना डोके नसतानाही श्वास घेता येतो कारण डोके कापल्यावर ते पाणी पिऊ शकत नाहीत आणि पाण्याशिवाय झुरळ जास्त काळ जगू शकत नाही.
अणुबॉम्बजवळ अति उष्णतेच्या संपर्कात आल्यास झुरळे देखील मरतील. झुरळे मानवांपेक्षा सुमारे १५ पट जास्त किरणोत्सर्ग सहन करू शकतात.
त्यांचे शरीर मानवांइतक्या वेगाने उत्परिवर्तनांवर प्रतिक्रिया देत नाही, म्हणून ते किरणोत्सर्ग सहन करू शकतात.
त्यांची सर्वात मोठी कमजोरी म्हणजे निर्जलीकरण, म्हणजेच ते पाण्याशिवाय जास्त काळ जगू शकत नाहीत.
