डोके कापल्यानंतरही झुरळ आठवडाभर कसे जगू शकते?

Mansi Khambe

गॅंग्लिया

झुरळांचे मेंदू फक्त डोक्यातच नसतात. त्यांच्या शरीराच्या विविध भागात गॅंग्लिया असतात. जे लहान मेंदूसारखे काम करतात.

Cockroach survive after its head cut off

|

ESakal

डोके

त्यामुळे, डोके कापले तरी उर्वरित गॅंग्लिया काही दिवस काम करत राहतात.

Cockroach survive after its head cut off

|

ESakal

स्पायरॅकल्स

झुरळे त्यांच्या शरीरावर विविध ठिकाणी असलेल्या स्पायरॅकल्स नावाच्या लहान छिद्रांमधून श्वास घेतात.

झुरळ

यामुळे त्यांना डोके नसतानाही श्वास घेता येतो कारण डोके कापल्यावर ते पाणी पिऊ शकत नाहीत आणि पाण्याशिवाय झुरळ जास्त काळ जगू शकत नाही.

Cockroach survive after its head cut off

|

ESakal

किरणोत्सर्ग

अणुबॉम्बजवळ अति उष्णतेच्या संपर्कात आल्यास झुरळे देखील मरतील. झुरळे मानवांपेक्षा सुमारे १५ पट जास्त किरणोत्सर्ग सहन करू शकतात.

Cockroach survive after its head cut off

|

ESakal

प्रतिक्रिया

त्यांचे शरीर मानवांइतक्या वेगाने उत्परिवर्तनांवर प्रतिक्रिया देत नाही, म्हणून ते किरणोत्सर्ग सहन करू शकतात.

Cockroach survive after its head cut off

|

ESakal

निर्जलीकरण

त्यांची सर्वात मोठी कमजोरी म्हणजे निर्जलीकरण, म्हणजेच ते पाण्याशिवाय जास्त काळ जगू शकत नाहीत.

Cockroach survive after its head cut off

|

ESakal

जगात झुरळांच्या किती प्रजाती आहेत? उत्तर जाणून व्हाल थक्क...

Cockroach Species

|

ESakal

येथे क्लिक करा