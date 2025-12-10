जगात झुरळांच्या किती प्रजाती आहेत? उत्तर जाणून व्हाल थक्क...

Mansi Khambe
आपल्या घरात झुरळ नावाचा एक छोटा, वेगाने फिरणारा कीटक आपल्याला अनेकदा दिसतो. कधी तो स्वयंपाकघरात दिसतो, तर कधी बाथरूमच्या कोपऱ्यात.
तो पाहून आपण अस्वस्थ होतो, पण हा छोटासा प्राणी प्रत्यक्षात किती जुना आहे. याचा विचार क्वचितच करतो. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की झुरळे काही वर्षे किंवा हजार वर्षे जुने नाहीत तर लाखो वर्षे जुने आहेत.
पृथ्वीवरील अशा प्राण्यांमध्ये त्यांची गणना केली जाते जे प्रथम जन्माला आले. आजपर्यंत जिवंत आहेत. शास्त्रज्ञांच्या मते, झुरळांचे वय इतके जुने आहे की ते डायनासोरच्या आधीही अस्तित्वात होते.
झुरळाची कहाणी पृथ्वीच्या इतिहासातील सुमारे ३५० दशलक्ष वर्षांपूर्वीच्या एका युगात सुरू होते, ज्याला कार्बोनिफेरस युग म्हणून ओळखले जाते.
हा तो काळ होता जेव्हा अनेक प्राचीन वनस्पती आणि प्राचीन प्राणी उदयास आले. याच काळात झुरळांचा प्रथम उदय झाला.
दिल्ली विद्यापीठाच्या किरोरी मल कॉलेजमधील प्राणीशास्त्र विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. नवाज आलम खान स्पष्ट करतात की झुरळे इतके प्राचीन आहेत की ते मेसोझोइक युगापूर्वीही अस्तित्वात होते.
ज्या काळात डायनासोर पृथ्वीवर राज्य करत होते. ते म्हणतात की झुरळे डायनासोरपेक्षा खूप जुने आहेत. जुरासिक काळ नंतर येतो, तर झुरळे कार्बनिफेरस युगादरम्यान त्याहूनही आधी अस्तित्वात होते.
मेरठमधील चौधरी चरण सिंह विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. दुष्यंत कुमार चौहान देखील याची पुष्टी करतात.
ते म्हणतात की झुरळे अपृष्ठवंशी आहेत. पृष्ठवंशी प्राणी किंवा पाठीचा कणा असलेले प्राणी त्यांच्या नंतर उत्क्रांत झाले. जगभरात ४५०० हून अधिक प्रजाती आढळतात.
यापैकी फक्त ३० प्रजाती आपल्या घराजवळ राहतात, उर्वरित जंगले आणि इतर डोंगराळ भागात आढळतात. झुरळांचे शरीर तीन भागात विभागलेले असते: डोके, छाती (मध्यम भाग), उदर (पोटाचा भाग).
त्यांच्या शरीराच्या वर एक कठीण थर असतो ज्याला एक्सोस्केलेटन म्हणतात. ते चिटिन नावाच्या पदार्थापासून बनलेले असते जे खूप मजबूत असते.
हा थर झुरळांना शत्रूंपासून आणि कठीण वातावरणापासून वाचवतो. याशिवाय, त्यांचे अँटेना अतिशय संवेदनशील सेन्सर असतात, जे आजूबाजूचे वातावरण, धोका आणि अन्न शोधण्यात मदत करतात.
