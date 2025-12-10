जगात झुरळांच्या किती प्रजाती आहेत? उत्तर जाणून व्हाल थक्क...

Mansi Khambe

झुरळ

आपल्या घरात झुरळ नावाचा एक छोटा, वेगाने फिरणारा कीटक आपल्याला अनेकदा दिसतो. कधी तो स्वयंपाकघरात दिसतो, तर कधी बाथरूमच्या कोपऱ्यात.

Cockroach Species

|

ESakal

छोटासा प्राणी

तो पाहून आपण अस्वस्थ होतो, पण हा छोटासा प्राणी प्रत्यक्षात किती जुना आहे. याचा विचार क्वचितच करतो. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की झुरळे काही वर्षे किंवा हजार वर्षे जुने नाहीत तर लाखो वर्षे जुने आहेत.

Cockroach Species

|

ESakal

झुरळांचे वय

पृथ्वीवरील अशा प्राण्यांमध्ये त्यांची गणना केली जाते जे प्रथम जन्माला आले. आजपर्यंत जिवंत आहेत. शास्त्रज्ञांच्या मते, झुरळांचे वय इतके जुने आहे की ते डायनासोरच्या आधीही अस्तित्वात होते.

Cockroach Species

|

ESakal

कहाणी

झुरळाची कहाणी पृथ्वीच्या इतिहासातील सुमारे ३५० दशलक्ष वर्षांपूर्वीच्या एका युगात सुरू होते, ज्याला कार्बोनिफेरस युग म्हणून ओळखले जाते.

Cockroach Species

|

ESakal

उदयास

हा तो काळ होता जेव्हा अनेक प्राचीन वनस्पती आणि प्राचीन प्राणी उदयास आले. याच काळात झुरळांचा प्रथम उदय झाला.

Cockroach Species

|

ESakal

नवाज आलम खान

दिल्ली विद्यापीठाच्या किरोरी मल कॉलेजमधील प्राणीशास्त्र विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. नवाज आलम खान स्पष्ट करतात की झुरळे इतके प्राचीन आहेत की ते मेसोझोइक युगापूर्वीही अस्तित्वात होते.

Cockroach Species

|

ESakal

डायनासोर

ज्या काळात डायनासोर पृथ्वीवर राज्य करत होते. ते म्हणतात की झुरळे डायनासोरपेक्षा खूप जुने आहेत. जुरासिक काळ नंतर येतो, तर झुरळे कार्बनिफेरस युगादरम्यान त्याहूनही आधी अस्तित्वात होते.

Cockroach Species

|

ESakal

पुष्टी

मेरठमधील चौधरी चरण सिंह विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. दुष्यंत कुमार चौहान देखील याची पुष्टी करतात.

Cockroach Species

|

ESakal

अपृष्ठवंशी

ते म्हणतात की झुरळे अपृष्ठवंशी आहेत. पृष्ठवंशी प्राणी किंवा पाठीचा कणा असलेले प्राणी त्यांच्या नंतर उत्क्रांत झाले. जगभरात ४५०० हून अधिक प्रजाती आढळतात.

Cockroach Species

|

ESakal

झुरळांचे शरीर

यापैकी फक्त ३० प्रजाती आपल्या घराजवळ राहतात, उर्वरित जंगले आणि इतर डोंगराळ भागात आढळतात. झुरळांचे शरीर तीन भागात विभागलेले असते: डोके, छाती (मध्यम भाग), उदर (पोटाचा भाग).

Cockroach Species

|

ESakal

एक्सोस्केलेटन

त्यांच्या शरीराच्या वर एक कठीण थर असतो ज्याला एक्सोस्केलेटन म्हणतात. ते चिटिन नावाच्या पदार्थापासून बनलेले असते जे खूप मजबूत असते.

Cockroach Species

|

ESakal

अँटेना

हा थर झुरळांना शत्रूंपासून आणि कठीण वातावरणापासून वाचवतो. याशिवाय, त्यांचे अँटेना अतिशय संवेदनशील सेन्सर असतात, जे आजूबाजूचे वातावरण, धोका आणि अन्न शोधण्यात मदत करतात.

Cockroach Species

|

ESakal

'या' अद्वितीय शहरात फक्त पांढऱ्या रंगाच्या गाड्या चालतात

White Cars Operate In Ashgabat

|

ESakal

येथे क्लिक करा