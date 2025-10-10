तुम्ही तुमची तक्रार पंतप्रधानांना कशी पाठवू शकता? जाणून घ्या नंबर आणि पत्ता...

Mansi Khambe
भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. जिथे प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या चिंता थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवण्याचा अधिकार आहे.
लोकांना अनेकदा सरकारी कामात होणारा विलंब, सरकारी योजनांअंतर्गत लाभांचा अभाव किंवा कार्यालयांमध्ये धावपळ करण्याचा त्रास अशा अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
तक्रारी अनेकदा वेळेवर ऐकल्या जात नाहीत. ज्यामुळे नागरिक निराश होतात. चांगली गोष्ट अशी आहे की कोणीही त्यांची तक्रार किंवा सूचना थेट पंतप्रधानांना पाठवू शकतो. त्यावर तोडगा काढण्याची अपेक्षा करू शकतो.
तुमची तक्रार किंवा सूचना थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचण्याचे अनेक मार्ग आहेत. पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित प्रक्रियेनंतर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही चॅनेल उपलब्ध आहेत.
डिजिटल पोर्टल आणि समर्पित तक्रार निवारण प्रणालीवर आधारित ही प्रणाली प्रत्येक भारतीयाला त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वोच्च पातळीवर पोहोचण्याची संधी प्रदान करते.
पंतप्रधान कार्यालयाच्या (पीएमओ) अधिकृत वेबसाइट www.pmindia.gov.in ला भेट द्या . "माननीय पंतप्रधानांशी संवाद साधा" हा पर्याय निवडा आणि "पंतप्रधानांना लिहा" वर क्लिक करा.
यानंतर तुम्ही CPGRAMS पोर्टलवर पोहोचाल. तुमचे नाव, मोबाईल नंबर, ईमेल इत्यादी तपशील भरून येथे नोंदणी करा. तक्रार फॉर्ममध्ये संपूर्ण तपशील भरा, आवश्यक असल्यास कागदपत्रे अपलोड करा.
तो ऑनलाइन सबमिट करा. यशस्वीरित्या सबमिशन केल्यानंतर, तुम्हाला एक अद्वितीय नोंदणी क्रमांक मिळेल. ज्याच्या मदतीने तुम्ही पीजी पोर्टलला भेट देऊन तुमच्या तक्रारीची स्थिती जाणून घेऊ शकता.
पोस्टाने : तुम्ही तुमची लेखी तक्रार पंतप्रधान कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नवी दिल्ली - ११००११ या पत्त्यावर पाठवू शकता. तसेच थेट पीएमओ पोस्टल काउंटर, साउथ ब्लॉक, नवी दिल्ली येथे जमा करता येते.
तुमची तक्रार ०११-२३०१६८५७ या फॅक्स क्रमांकावर पाठवता येईल. तक्रारी दाखल करण्यासाठी कोणताही अधिकृत ईमेल पत्ता उपलब्ध नाही. त्यामुळे ईमेल तक्रारी स्वीकारल्या जात नाहीत.
तक्रार नोंदवल्यानंतर, ती एसएमएस/ईमेलद्वारे पोचवली जाते. CPGRAMS पोर्टलद्वारे संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाला पाठवली जाते. तक्रारीची स्थिती नोंदणी क्रमांकाद्वारे ऑनलाइन ट्रॅक केली जाऊ शकते.
नागरिकांना कार्यालयीन वेळेत ०११-२३३८६४४७ या दूरध्वनी क्रमांकावर कॉल करून माहिती मिळू शकते. पीएमओ फक्त कारवाई करण्यायोग्य तक्रारी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवते.
तर कारवाई न करण्यायोग्य तक्रारी दाखल केल्या जातात. तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीच्या वेळापत्रका आणि मार्गदर्शक तत्त्वे प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार आहेत.
प्रत्येक तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेतली जाते. परंतु वैयक्तिक प्रतिसाद तक्रारीच्या स्वरूपावर आणि निकडीवर अवलंबून असतात.
