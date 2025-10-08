कफ सिरपवर औषध कंपनी किती पैसे कमावते? मेडिकलच्या मालकाला किती नफा होतो?

Mansi Khambe
कफ सिरप हे भारतात सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या औषधांपैकी एक आहे. लोक सर्दी, फ्लू आणि खोकल्यापासून आराम मिळवण्यासाठी याचा वापर करतात.
जरी ते सामान्य औषधासारखे वाटत असले तरी, त्यामागील नफ्याचे प्रमाण बरेच जास्त आहे. औषध कंपन्यांपासून ते मेडिकल स्टोअरपर्यंत, संबंधित प्रत्येकजण लक्षणीय नफा कमावतो.
ब्रँडेड कफ सिरपपासून औषध कंपन्यांना सर्वाधिक नफा मिळतो. उत्पादन खर्च आणि मार्केटिंगवर अवलंबून नफ्याचे प्रमाण २०% ते ३०% पर्यंत असते.
औषध कंपनीच्या नफ्यातील एक महत्त्वाचा भाग मार्केटिंगमधून येतो. वैद्यकीय प्रतिनिधी डॉक्टरांना भेटून त्यांच्या विशिष्ट खोकल्याच्या सिरपची शिफारस करतात. त्यांना त्यांच्या ब्रँडचे सिरप लिहून देण्यास सांगतात.
जेनेरिक कफ सिरप बनवणे खूपच स्वस्त आहे. त्याची किंमत साधारणपणे प्रति बाटली ₹८ असते आणि ती किरकोळ विक्रेत्यांना ₹२०-₹३० ला विकली जाते. त्याची MRP ₹८०-₹१०० पर्यंत असते.
किमतीतील हा फरक मेडिकल स्टोअर्स किती मोठा नफा कमावतात हे दर्शवितो. किरकोळ विक्रेते किंवा मेडिकल स्टोअर्सना जेनेरिक कफ सिरपवर ५०% ते ७५% पर्यंत नफा मिळतो.
हे नफा मार्जिन औषध कंपन्यांपेक्षाही जास्त आहे. ब्रँडेड कफ सिरप औषध कंपन्यांना जास्त महसूल देतात तर जेनेरिक सिरप मेडिकल स्टोअर्सना जास्त नफा देतात.
औषध कंपन्या उत्पादन आणि ब्रँड व्हॅल्यूद्वारे कमाई करतात आणि मेडिकल स्टोअर्स किरकोळ मार्कअपद्वारे कमाई करतात.
