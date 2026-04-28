दारू न पिता देखील लिव्हर कसे निकामी होते? जाणून घ्या ‘ही’ धक्कादायक कारणे!

Aarti Badade
दारू न पिताही लिव्हरमध्ये अतिरिक्त चरबी साचून ते निकामी होण्याच्या स्थितीला वैद्यकीय भाषेत 'NAFLD' असे म्हटले जाते.
Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
Sakal
प्रक्रिया केलेले पदार्थ (Processed Food), जास्त साखर आणि तेलकट आहार घेतल्याने लिव्हरवर चरबीचा थर वेगाने जमा होतो.
शरीराचे वजन वाढणे, विशेषतः पोटाच्या आसपास साचलेली चरबी हे लिव्हर खराब होण्याचे सर्वात मोठे आणि मुख्य कारण आहे.
रक्तातील वाढलेली साखरेची पातळी (Type 2 Diabetes) आणि उच्च कोलेस्ट्रॉलमुळे लिव्हरमध्ये चरबी साचण्याची प्रक्रिया तीव्र होते.
शारीरिक हालचालींची कमतरता आणि दिवसभर बसून राहिल्याने अतिरिक्त कॅलरीज चरबीच्या स्वरूपात थेट लिव्हरमध्ये साठवल्या जातात.
डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वारंवार वेदनाशामक औषधे घेणे आणि मानसिक ताणतणावामुळेही लिव्हरच्या पेशींचे नुकसान होऊ शकते.
लिव्हर सिरोसिससारखे गंभीर आजार टाळण्यासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि पुरेशी झोप घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
