वेगात, मध्यम अन् हळू...; रस्त्यावरील कोणत्या लेनवर कशी गाडी चालवू शकता? जाणून घ्या

भारतासारख्या देशात, जिथे रस्ते नेटवर्क वेगाने विकसित होत आहे, तिथे योग्य लेन निवडणे हे केवळ तुमच्या सुरक्षिततेसाठीच आवश्यक नाही तर वाहतूक नियमांचा एक महत्त्वाचा भाग देखील आहे.
लोक अनेकदा गोंधळलेले असतात की कोणती लेन सर्वात जास्त वेग वाढवते. विशेषतः महामार्गांवर गाडी चालवताना, योग्य लेनचा वापर वाहतूक सुरळीत करण्यात आणि अपघात रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
प्रथम, सर्वात उजव्या लेनबद्दल बोलूया. ज्याला सामान्यतः ओव्हरटेकिंग लेन म्हणून ओळखले जाते. ही लेन महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवरील सर्वाधिक वेगासाठी नियुक्त केली आहे.
ही लेन फक्त जास्त वेगाने वाहने ओव्हरटेक करण्यासाठी किंवा पास करण्यासाठी वापरली पाहिजे. ही लेन सामान्यतः इतर लेनपेक्षा जास्त वेगाने प्रवास करणाऱ्या वाहनांद्वारे वापरली जाते.
लक्षात ठेवा की ओव्हरटेक पूर्ण केल्यानंतर, चालकाने मधल्या लेनमध्ये परत यावे. ओव्हरटेकिंग लेनमध्ये सतत गाडी चालवणे केवळ वाहतूक नियमांच्या विरुद्ध नाही तर अपघातांचा धोका देखील वाढवते.
त्यानंतर मधली लेन येते. जी सर्वात संतुलित आणि मध्यम वेगाने प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी योग्य मानली जाते. बहुतेक कार या लेनमधून प्रवास करतात.
कारण ती खूप जास्त वेगासाठी किंवा खूप हळू वाहनांसाठी डिझाइन केलेली नाही. ही लेन बहुतेकदा लांब अंतर प्रवास करणाऱ्या वाहनांद्वारे वापरली जाते.
आता सर्वात डाव्या लेनबद्दल बोलूया. ही लेन सामान्यतः हळू चालणाऱ्या वाहनांसाठी राखीव असते. जसे की ट्रक, जड वाहने किंवा कमी वेगाने जाणारी वाहने.
या लेनमध्ये गाडी चालवताना, अचानक उजवीकडे वळणे टाळा, कारण इतर लेनमधील वाहने वेगवान असतात.
